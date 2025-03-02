İçişleri Bakanı Yerlikaya: Her iki kazadan birine motosikletler karışıyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehir içinde meydana gelen kazaların yüzde 52,3’üne motosiklet türü araçların karıştığını açıkladı.
Haber Merkezi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik denetimlerine ilişkin bilgi verdi.
Şehir içinde meydana gelen kazaların %52,3’üne yani her iki kazadan birine motosiklet türü araçların karıştığını belirten Yerlikaya, motosikletlerin daha yoğun kullanıldığı şehir içlerinde “motosiklet denetimleri” ile ilgili olarak yılın ilk 2 ayında toplam 1 milyon 547 bin 776 adet denetim yapıldığını aktardı.