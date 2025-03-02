İçişleri Bakanı Yerlikaya: Her iki kazadan birine motosikletler karışıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik denetimlerine ilişkin bilgi verdi.

Şehir içinde meydana gelen kazaların %52,3’üne yani her iki kazadan birine motosiklet türü araçların karıştığını belirten Yerlikaya, motosikletlerin daha yoğun kullanıldığı şehir içlerinde “motosiklet denetimleri” ile ilgili olarak yılın ilk 2 ayında toplam 1 milyon 547 bin 776 adet denetim yapıldığını aktardı.