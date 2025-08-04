İçişleri Bakanı Yerlikaya, Suriye İçişleri Bakanı Hattab ile görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşme, İçişleri Bakanlığı’nda gerçekleşti.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplantıda iki ülke içişleri bakanlıkları arasında özellikle güvenlik alanında işbirliği imkanlarının değerlendirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Bakan ile bakanlıklarımız arasında başta güvenlik alanı olmak üzere işbirliği imkanları, Suriye İçişleri Bakanlığı güvenlik ve bağlı birimlerine gerekli desteğin sağlanması, tecrübe paylaşımı ve yoğunlaştırılmış eğitim programının verilmesi, ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri ile ilgili işbirliği yapılması konularında değerlendirmelerde bulunduk. Sayın mevkidaşım ve kıymetli heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyorum."