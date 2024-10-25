İçişleri Bakanı Yerlikaya, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında dakika dakika yaşananları anlattı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısında yaralananları ziyaret etmek için Bilkent Şehir Hastanesi'nde bulundu. Ziyaretin ardından saldırıya ilişkin önemli detayları paylaşan Bakan Yerlikaya, güvenlik güçlerinin teröristlere hızlı ve etkili bir şekilde müdahale ettiğini vurguladı.

Saldırının saat 15.26'da başladığını belirten Yerlikaya, "Teröristler TUSAŞ’ın nizamiyesine gelip masum insanlara ateş açtı. Şehitlerimiz oldu. Kahraman güvenlik görevlimiz Atakan Şahin, yaralanmasına rağmen ateş açarak kadın teröristi yaraladı. Yaralanan kadın terörist kendini patlattı" dedi.

Saldırıdan kısa süre sonra olay yerine iki zırhlı araçla özel harekat ekiplerinin intikal ettiğini belirten Yerlikaya, 17 özel harekat mensubunun saldırganları etkisiz hale getirmek için harekete geçtiğini ve teröristlerin içeride rehin alma girişiminde bulunmalarına izin vermediklerini ifade etti. Erkek teröristin, binada yukarı kaçmaya çalıştığını ancak tuvalette sıkışarak kendini patlattığını aktardı.

Yerlikaya, operasyona katılan güvenlik güçlerinin cesur ve hızlı müdahalesi sayesinde daha büyük bir faciadan kaçınıldığını söyledi. Yaralanan beş kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Bakan, "Hiçbir özel harekat ve jandarma personelimiz ciddi şekilde yaralanmadı" diye konuştu.

Sosyal medyada yayılan yanlış bilgilere de dikkat çeken Yerlikaya, "Bazı yayın organlarında terörist sayısı yanlış yansıtıldı. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için bu konularda hassasiyet göstermeliyiz" dedi.