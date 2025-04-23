İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan İstanbul depremi açıklaması

İstanbul önce 4.0, ardından 6,2 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Bilhassa ikinci deprem İstanbul başta olmak üzere Bursa, İzmit, Sakarya, Tekirdağ ve Çorlu gibi çevre illerde de büyük bir panik yarattı.

Depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X (Twitter) hesabından şu açıklamayı yaptı:

* İstanbul Marmara Denizi Silivri’de 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

* Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır.

* Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.