İçişleri Bakanı'ndan Özgür Özel'in Filistin açıklamasına tepki!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özel'in, ABD yönetiminin Gazzelileri sürgün planına Cumhurbaşkanı'nın sessiz kaldığına yönelik sözlerine tepki gösterdi. Yerlikaya, konuyla ilgili net duruşu olmayanların sorgulama hakkının da olmadığını söyledi.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İçişleri Bakanı Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özel'in Trump'ın yeni Gazze planı konusunda hükümetin yeteri kadar tepki vermediği sözlerine tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklmada Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: "Gazze'de yapılan soykırıma karşı en güçlü sesin sahibi Sayın Cumhurbaşkanımızdır, Türkiye'dir. Bunu da tüm dünya liderleri yakinen bilmektedir. Gazze katliamları hakkında duruşu net olmayanların bunu sorgulamaya da hakkı yoktur."