İçişleri Bakanlığı: 1 özel harekat polisimiz şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, Türkiye-İran sınır hattında yapılan duvar inşaatının güvenliğinde görevli bir polisin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ağrı ilimizde Türkiye-İran sınır hattında yapılan sınır duvarı inşaatının güvenliğinde görevli kahraman özel harekat polisimiz, bölücü terör örgütü mensuplarınca İran tarafından yapılan taciz ateşi sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, aziz milletimize, kederli ailesine ve Türk Polis Teşkilatımıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.