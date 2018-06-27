İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam adayı alacak

27 Haziran 2018

İçişleri Bakanlığının "Kaymakam Adaylığı Sınavı"na ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (1 Ocak 1983 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar) ve üniversitelerin siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki en az 4 yıl süreli fakültelerden mezun olanlar, 100 kaymakam adayı alımı için yapılacak sınava başvurabilecek.

Adaylar başvurularını 5-12 Temmuz tarihlerinde herhangi bir ÖSYM başvuru merkezinden veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapacak ve sınav ücretini yatırarak işlemlerini tamamlayacak.

Adaylara ÖSYM tarafından hangi bina ve salonda sınava girecekleri, sınav tarihi ve saatini gösteren "sınava giriş belgesi" düzenlenecek. Başvuru koşullarına uymadığı halde başvurusunu yapan adayların başvuruları iptal edilecek ve sınava giriş belgesi düzenlenmeyecek.

Sınava girecek adaylar ÖSYM'nin internet sayfasında "e-işlemler" bölümünde yer alan "ödemeler" alanından kredi kartı veya banka kartı ile ÖSYM adına 180 TL sınav ücreti yatıracak. Banka veya ATM'lerden sınav ücreti ödemesi kabul edilmeyecek.

Sınavın organizasyonu ve uygulanması tamamen ÖSYM'nin sorumluluğunda gerçekleştirilecek.

Adaylar sınava, sınavın yapılacağı hafta içinde ÖSYM'nin internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri "Sınava Giriş Belgesi" ve nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya süresi geçerli pasaportu ile kabul edilecek.

Soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecek.

Sınav için gerekli olan iki kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete her bir aday için ÖSYM tarafından temin edilecek.

Başvuru süresi içinde engelli olmayan ancak başvuru süresi tamamlandıktan sonra engelli duruma gelen adaylardan, alçı, sargı bezi kullanma, hastalık, ortopedik engel, sağlık ile ilgili kullanılması zorunlu araç ve gereç kullananlar sınava alınmayacağından, bu durumlarını sağlık raporu ile belgelendirilerek, dilekçe örneği ile sınavın yapılacağı hafta çarşamba günü saat 17.00'ye kadar ÖSYM-Engelli Adaylar Daire Başkanlığına (EADB) ulaştırmaları gerekecek.

Sınav, 2 Eylül'de Ankara'da yapılacak ve saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavda adaylara 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak.

Adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek.

70 ve üzeri puan alan 400 aday mülakata katılacak

Adayların testlerden aldıkları ham puanlar toplanarak 100 tam puan üzerinden sınav puanları hesaplanarak, 70 ve daha yüksek puan alan adaylar en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konulacak.

Bu kapsamda 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan ilan edilen kadronun 4 katı olan 400 aday mülakata katılmaya hak kazanacak. 400'üncü adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacak ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacak.

Yazılı sınavı kazanan adayların Bakanlıkça tespit edilecek mülakat tarihleri, mülakata katılacak adaylardan istenilecek belgeler, mülakata ilişkin nihai başarı listesi ve mülakatta başarılı olan adaylardan istenilecek belgeler İçişleri Bakanlığının resmi internet sitesinden (www.icisleri.gov.tr) duyurulacak. Resmi internet sitesinde yapılan ilanlar, tebliğ hükmünde olacak ve yedek liste ilan edilmeyecek.

Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacak.

Kaynak: AA