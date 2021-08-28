İçişleri Bakanlığı: 4 terörist teslim oldu

İkna çalışmaları sonucu, PKK'dan kaçan 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan bir teröristin ailesinin, Diyarbakır'daki evlat nöbetindeki aileler arasında yer aldığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, teslim olan teröristlerden birinin 2013 ile 2015 yılında terör örgütüne katıldığı, son olarak Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Açıklamada, 2021'de ikna yoluyla teslim olan örgüt mensupları sayısının 136'ya yükseldiği, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerde de 32'nci buluşmanın gerçekleşeceği kaydedildi.