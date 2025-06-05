İçişleri Bakanlığı açıkladı: 5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, CHP'li belediyelere düzenlenen operasyon kapsamında İstanbul'da Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa ile Adana'da Seyhan ve Ceyhan belediye başkanlarının görevden alındığını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'mali suçlar' soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması, Büyükçekmece Belediyesi ile Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'yle ilgili başlatılan soruşturmalar kapsamında 22 kişi tutuklandı.

Tutuklananlar arasında CHP'li Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ile Adana’da Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin de yer aldı.

Görevden alınan CHP’li Başkan sayısı 11’e yükseldi

CHP'li 5 belediye başkanının daha görevden alınmasıyla birlikte görevden uzaklaştırılan CHP'li belediye başkanlarının sayısı 11'e yükseldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar tutuklanmalarının ardından görevden uzaklaştırıldı.

'Terör' soruşturması kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ise görevden alındı ve yerlerine kayyım atandı.