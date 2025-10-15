İçişleri Bakanlığı açıkladı! Trafik cezalarında yüzde 10 tolerans dönemi bitiyor mu?

Bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde yer alan, "Radar cezalarında sürücülere tanınan yüzde 10'luk hız toleransının kaldırıldığı, 1 km/s hız aşımında dahi ceza kesileceği" yönündeki iddialar, İçişleri Bakanlığı tarafından yalanlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Karayolları Trafik Kanunu değişiklik taslağına istinaden bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, ‘Radar cezalarında sürücülere tanınan %10'luk tolerans payının kaldırıldığı, hız sınırını 1 km/s dahi geçen sürücülere para cezası kesileceği' şeklindeki haber ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasında bulunuldu.

Yeni düzenlemede de devam edecek

Açıklamada, mevcut sistemde yerleşim yerlerinde hız sınırının 50 km/s olduğu, yüzde 10 tolerans uygulanarak ilk cezanın 56 km/s üzerinden verildiği, yeni düzenlemede de bu uygulamanın devam ettiği belirtildi.

Yerleşim yeri dışındaki karayollarında da 90 km/s hız sınırına 10 km/s'lik toleransın sürdüğü vurgulandı.

Bakanlık, "Sonuç olarak hız ile ilgili yerleşim yeri içerisinde 5 km/s; yerleşim yeri dışındaki 10 km/s ilk aşım tolerans uygulaması devam etmektedir" ifadeleriyle iddiaları net şekilde yalanladı.