Google Haberler

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Trafik cezalarında yüzde 10 tolerans dönemi bitiyor mu?

Sosyal medyada yer alan "hız sınırında yüzde 10’luk tolerans kaldırıldı, 1 km/s hız aşımında dahi ceza kesilecek" yönündeki paylaşımlara ilişkin bakanlıktan açıklama geldi. İçişleri Bakanlığı, Karayolları Trafik Kanunu değişiklik taslağında hız toleransının kaldırılmadığını, mevcut uygulamanın sürdüğünü açıkladı. Bakanlık, "Yerleşim yerlerinde 5 km/s, yerleşim yeri dışında ise 10 km/s ilk aşım toleransı devam etmektedir" ifadeleriyle iddiaları yalanladı.

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Trafik cezalarında yüzde 10 tolerans dönemi bitiyor mu?

Bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde yer alan, "Radar cezalarında sürücülere tanınan yüzde 10'luk hız toleransının kaldırıldığı, 1 km/s hız aşımında dahi ceza kesileceği" yönündeki iddialar, İçişleri Bakanlığı tarafından yalanlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Karayolları Trafik Kanunu değişiklik taslağına istinaden bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, ‘Radar cezalarında sürücülere tanınan %10'luk tolerans payının kaldırıldığı, hız sınırını 1 km/s dahi geçen sürücülere para cezası kesileceği' şeklindeki haber ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasında bulunuldu.

Yeni düzenlemede de devam edecek

Açıklamada, mevcut sistemde yerleşim yerlerinde hız sınırının 50 km/s olduğu, yüzde 10 tolerans uygulanarak ilk cezanın 56 km/s üzerinden verildiği, yeni düzenlemede de bu uygulamanın devam ettiği belirtildi.

Yerleşim yeri dışındaki karayollarında da 90 km/s hız sınırına 10 km/s'lik toleransın sürdüğü vurgulandı.

Bakanlık, "Sonuç olarak hız ile ilgili yerleşim yeri içerisinde 5 km/s; yerleşim yeri dışındaki 10 km/s ilk aşım tolerans uygulaması devam etmektedir" ifadeleriyle iddiaları net şekilde yalanladı.

OpenAI sınırlamaları gevşetiyor! Sam Altman duyurdu: ChatGPT'de erotik içeriklere izin verilecekOpenAI sınırlamaları gevşetiyor! Sam Altman duyurdu: ChatGPT'de erotik içeriklere izin verilecekTeknoloji
Kaynak: HABER MERKEZİ
Çok Okunanlar