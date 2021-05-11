İçişleri Bakanlığı: Bayramda denetimler sıklaşacak

ANKARA (DÜNYA) - İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şehirlerarası seyahat kısıtlaması ile il içinde uygulanan kısıtlamaya ilişkin denetimlerin, Ramazan Bayramı'nda artırılarak sürdürüleceği bildirildi.

“Yaptırımlar uygulanacak”

Yol kontrol noktalarında görevli kolluk personelince özel araç veya toplu taşıma araçlarıyla şehirler arası seyahat edenlerin “seyahat izin belgeleri” tek tek kontrol edileceği vurgulanan açıklamada, “seyahat izin belgesi olmadan şehirlerarası seyahat edenlerin tespiti halinde gerekli idari yaptırımlar uygulanacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık açıklamasında şunlara değinildi:

"Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Dair Denetimler çerçevesinde; gerek şehir içi kontrol noktaları gerekse devriye ekipleriyle etkin bir denetim gerçekleştirilecektir.

Şehir içi cadde ve sokaklarda kolluk kuvvetlerince oluşturulan toplam 6 bin 84 kontrol noktasında 79 bin 279 kamu personeli görev yapacak olup gerçekleştirilecek denetimlerde geçerli bir muafiyetin var olup olmadığı, çalışma izni görev belgesi kontrolü ile dışarıda bulunulan durumun muafiyet nedeni, zamanı ve güzergahı ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilecektir.

Ramazan Bayramını da içine alan süre boyunca şehirler arası seyahat kısıtlaması ve sokağa çıkma kısıtlamasına dair yürütülen denetimlerde toplam 7 bin 251 kontrol noktasında 95 bin 948 kolluk personeli görev alacaktır.

Bu dönemde ayrıca kolluk kuvvetlerince yaya ve motorize devriye hizmetlerine ağırlık verilerek sokağa çıkma kısıtlamasına dair denetimlere aralıksız 7/24 esasına göre devam edilecektir. Bu çerçevede her gün ortalama 13 bin 938 yaya/motorize devriye ekibinde 78 bin 230 kolluk personeli sokağa çıkma kısıtlaması tedbirine dair denetim faaliyetlerinde görev alacaktır.

Salgın denetim ekiplerince de tam kapanma dönemi sonuna kadar işyeri denetimleri tam kapasiteyle sürdürülecektir.

Üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesi ve vatandaşlarımızın temel gıda ve temizlik malzemesi ihtiyaçlarının tedarikinin sağlanması amacıyla am kapanma döneminde muafiyet tanınan işyerlerine (fabrikalar, organize sanayi bölgeleri, fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcı, yeme-içme yerleri vb.) yönelik denetimler İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde görevli denetim ekiplerince (zabıta ve diğer kamu personeli marifetiyle) kesintisiz ve etkin şekilde sürdürülmeye devam edilecektir.

Tam kapanma tedbirlerinin geçerli olduğu Ramazan Bayramı süresince de aziz milletimizin tedbirlere uymaya devam edeceğini biliyor ve gösterilen fedakarlıklar için bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz."