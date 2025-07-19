İçişleri bakanlığı duyurdu! 4 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı

İçişleri Bakanlığı, gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle 4 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Kastamonu, Çankırı, Çorum çevreleri ile Ankara’nın kuzeydoğusunda öğleden sonra yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Uyarıda, belirtilen bölgelerde yaşayan vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.