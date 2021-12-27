İçişleri Bakanlığı İBB'ye 'özel teftiş' başlattı, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu tepki gösterdi

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) "özel teftiş" başlatıldığını duyurdu.

Paylaşımda, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden, 455'inin PKK/KCK, 80'inin DHKP-C, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için Bakanlığımızca özel teftiş başlatılmıştır.

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesinde DİAYDER referansıyla PKK terör örgütü irtibatlı/iltisaklı kişilerin yerleştirildiğine yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan tespitler sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamedeki iddia ve tespitler de bahse konu özel teftişin kapsamındadır." ifadeleri kullanıldı.

İBB ve CHP'den sert tepki

İçişleri Bakanlığının açıkamasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tepki gösterdi.

İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Hak yemem hakkımı da yedirmem” dedim. Bugün de diyorum ki; “İstanbul’a hizmet eden 86 bin yol arkadaşımın yanındayım, ezdirmem” Suçu olanla sonuna kadar birlikte mücadele edelim. Ama şu bilinsin ki; İBB ailesine saldıranlar karşısında beklenmedik bir birliktelik ve güç görecek" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da karara, "Erdoğan’a seslendi: “Saray’daki şahıs, bu aralar yine bir haller oldu sana. İstanbul’da bir şeylere zemin mi oluşturuyorsun? Beş kişilik amigo takımına güvenme, bu milletin canını yakacak kadar cesareti olanın sonuçlarına katlanacak kadar da gücü olmalı… Sen seçimden kaçan birisin, fazla heyecanlanma!” ifadeleriyle tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun ise "Bu saatten sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu millete emanettir" dedi.

İBB: Türkiye, sosyal medyadan idare edilemez

İBB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sosyal medyadan idare edilemez. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili 16 Aralık 2021 tarihli resmî yazımıza bilgi vermediği gibi bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamayla 86 bin İBB çalışanımızı zan altında bırakmıştır. Terör bağlantılı” kişiler ortada gezip, kamu kurumlarında iş buluyorsa bu sorun İBB’nin değil, güvenlikten sorumlu İçişleri Bakanlığı’nındır. Devletin en önemli bakanlıkları, siyasi polemik yerine, elindeki bilgi ve belgeleri devletimizin kurumu İBB ile paylaşmalıdır. 31 Mart seçimleri öncesi ve sonrasında başlayan ve hala devam eden hukuksuz ve devlet ciddiyeti ile örtüşmeyen bu hamleleri kamuoyu takdirine sunarız. Elbet Türkiye Cumhuriyeti hak ettiği şekilde idare edilecektir çünkü bu kudret milletimizde fazlasıyla mevcuttur. İBB ve 86 bin çalışanı sonuna kadar hukuk önünde haklarını arayacaktır.

Özel: Türkiye'de 160 PKK'lı kaldı diyordun

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanlığı'nın, "özel teftiş" kararı ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Suç İçişleri Bakanımız yeni kumpas peşinde. Bu kaçıncı iftira? Boğaziçi öğrencilerine attıkların yetmedi sıra İBB çalışanlarına mı geldi? Türkiye'de 160 PKK'lı kaldı diyordun, şimdi 455 PKK'lı İBB'de çalışıyor diyorsun... Kendi açıklaman seni yalanlıyor ama sen utanmıyorsun."