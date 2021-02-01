İçişleri Bakanlığı: Kısıtlamada 31 bin 69 kişiye ceza uygulandı

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 31 bin 69 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 25 Ocak Pazartesi gününden itibaren hafta için 21:00-05:00, 29 Ocak Cuma günü 21:00’dan itibaren bu sabah 05:00’a kadar uygulanan kısıtlama kapsamında 31 bin 69 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, pandemi ile mücadelemiz sona erip, normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uyulması konusunda uyarıda bulunuldu.