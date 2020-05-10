İçişleri Bakanlığı: Kısıtlamaya uymayan 13 bin 716 kişiye işlem yapıldı
İçişleri Bakanlığı, 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 13 bin 716 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, 24 ilde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 13 bin 716 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığını duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında ayrıca, 39 ildeki 3 belde, 50 köy, 51 mahalle ve 7 mezra olmak üzere toplam 111 yerleşim yerinde karantina tedbirlerinin uygulandığı, 303 yerleşim yerinde ise karantinanın kaldırıldığı belirtildi.
Kaynak: AA