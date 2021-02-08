İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?

İçişleri Bakanlığı personel alımı ile 1772 personel istihdam edecek. Ocak ayının son günlerindeki başvuru sürecinde adaylar Arşiv Uzmanı, Avukat, Çözümleyici, Programcı, Büro Personeli, Şöfor, Bilgisayar Mühendisi, Harita Mühendisi, Makine Mühendisi, Elektrik Elektronik Mühendisi ve Harita Teknikeri pozisyonları için başvurularını yaptılar. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları için beklemeye başladı.

İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları henüz açıklanmadı ancak 1772 personel 22 Mart-8 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak sözlü sınav ile alınacak.

İçişleri Bakanlığı'ndan personel alımı duyurusu

İçişleri Bakanlığı personel alımı ilanında şu ifadelere yer verildi:

"657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde; Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-1/a ve Ek-1/b sayılı tablolarda adedi ve pozisyon unvanı belirtilen toplam 1.772 adet boş pozisyonlara 22 Mart-08 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak giriş(sözlü) sınavı ile personel alımı yapılacaktır."