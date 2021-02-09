İçişleri Bakanlığı personel alımı sözlü sınav ne zaman?

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçlarını açıkladı. 1772 kişinin alınacağı İçişleri Bakanlığı personel alımına dair başvuru işlemleri 29 Ocak'ta tamamlanırken, adaylar uzun bir süredir İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. Beklenen açıklama geldi ve İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları adayların erişimine açıldı.

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından sözlü sınava girecek adayların listesi 5 Mart 2021 tarihinde bakanlığın resmi internet sitesinden ilan edilecek. 1772 kişinin istihdam edileceği İçişleri Bakanlığı personel alımı sözlü sınavı 22 Mart-8 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı için ilan edilen pozisyonlara başvuruda bulunan adaylardan; her il ve pozisyon unvanı için 2020 yılı KPSS puan türüne göre en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı adaya ait il ve unvan bazlı listeler öğrenim durumuna göre (Lisans, Ön Lisans ve Lise) aşağıda yayımlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

1- KPSS puan türüne göre ilan edilen pozisyon sayılarının 5 katı aday arasına giren en son aday ile aynı puana sahip aday/adaylar da listeye dâhil edilmiştir.

2- Yayımlanan bu listelerde yer alan adaylara ait tercih ettikleri pozisyonun bulunduğu sınav komisyonlarınca başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları 08-12 Şubat 2021 tarihleri arasında incelenecek olup, başvuru şartlarından herhangi birini veya birkaçını taşımayan adaylara başvurularının reddedildiği İş Talep Formunda beyan ettikleri cep telefon numaralarına SMS olarak, mail adreslerine de e- posta olarak bildirilecektir. Bu nedenle adayların belirtilen tarihler arasında sms ve e- posta adreslerini takip etmeleri gerekmektedir.

3- Başvurusunun bu aşamada reddedildiğini öğrenen aday/adayların itiraz için en geç iki gün içerisinde (mesai saatleri içinde) tercih ettikleri pozisyonun bulunduğu valilik il yazı işleri müdürlüğüne itiraz edilen hususların belgelendirilmesi kaydıyla başvurmaları gerekmektedir.

4- Belirtilen itiraz süresi içerisinde itiraza neden olan bilgi /belgeyi ibraz etmeyen/edemeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacak olup, bu nedenle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.

5- Süreç tamamlandıktan sonra başvurusu kabul edilen adaylara ait her il ve pozisyon unvanı için KPSS puan türüne göre giriş (sözlü) sınavına katılmaya hak kazanan adaylara ait il bazlı listeler ile günlü katılım listeleri Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecek olup, ilanda belirtilen Ek-2 tabloda yer alan Bölgesel Sınav Merkezlerinin valilik internet sitelerinde de aynı tarihte yayımlanacaktır.