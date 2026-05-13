İçişleri Bakanlığı Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı

İçişleri Bakanlığı’nın personel atama yönetmeliğinde yapılan değişiklikle bazı müdürlük kadroları yalnızca kurum içi personele açılırken, il müdürlüğü atamalarındaki hizmet süresi şartları da yeniden düzenlendi.

Buna göre, mevcut yönetmelikte kurum dışı personele açık olan il sivil toplumla ilişkiler müdürü ve sosyal etüt ve proje müdürü kadroları kurum dışı personele kapatılarak sadece kurum içi personelden atama yapılabilmesi için yeniden düzenleme yapıldı.

İl basın ve halkla ilişkiler müdürü kadrosuna kurum içinden veya kurum dışından personel atanabilmesi için mevcut yönetmelik hükmü korunarak, ayrı bir fıkrada düzenleme yapıldı. Ayrıca il basın ve halkla ilişkiler müdürü kadrosuna atananların, görev yerlerinin değiştirilmesi istenildiğinde ya da görevden alınmalarında, "Daha önce görev yaptıkları kadro veya denk kadro ünvanına Bakanlıkça atanabilirler" hükmü eklendi.

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatına ihdas edilen kadrolar yönetmelik kapsamına alınarak, atama yetkileri düzenlendi ve uygulamada yaşanan sıkıntılar nedeniyle il yazı işleri müdürü kadrosuna Personel Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Bakan onayıyla atama yapılacağı da hüküm altına alındı.

İl planlama ve koordinasyon müdürü kadrosuna, ilçe müdürü olarak görev yapanlara ek olarak toplam 10 yıl hizmet süresine sahip en az 3 yıl il planlama uzmanı olanların atanabilmesi için ayrı bir fıkrada düzenleme yapıldı.

İlçe müdürü olarak görev yapanların il müdürü olarak atanabilmesi için gereken hizmet süresi 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı.

Hizmet bölgeleri cetvelinde yapılan düzenlemeyle 5 ilin hizmet bölgesi değiştirildi. Buna göre Hatay ve Kahramanmaraş 1. bölgeden 2. bölgeye, Mardin ve Van 3. bölgeden 2. bölgeye, Adıyaman ise 3. bölgeden 4. bölgeye alındı.