İçişleri Bakanlığı soruşturma izni verdi mi? Mansur Yavaş’tan iddialara ilişkin açıklama geldi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 2021-2024 yılları arasında düzenlediği konserlerde kamu zararına yol açıldığı iddiaları üzerine inceleme başlatmıştı. Başsavcılık, ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebiyle İçişleri Bakanlığı'na yazı göndermişti.

Ancak dün bazı medya organlarında "Yavaş hakkında soruşturma izni verildi" yönündeki haberler yer aldı. Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, bu iddiaları doğrudan Mansur Yavaş'a sordu.

Yavaş, söz konusu haberleri yalanlayarak, sürecin henüz inceleme aşamasında olduğunu vurguladı. Yavaş, "Zaten bu bir haftalık gelişme. Bizimle ilgili, bir müfettiş gönderilmişti. Bize bazı sorular sordu. Biz de bu soruları yanıtlar verdik. Müfettiş bir haftadır zaten burada, kaldı ki ilk defa da müfettiş geliyor değil" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nın rutin bir inceleme yürüttüğünü belirten Yavaş "CİMER'den de çeşitli ihbarlar gelmiş olabilir. Belki birkaç yeni soru daha sormuş olabilir. O soruları da biz gereken yanıtı vereceğiz" dedi.

Süreç hâlâ inceleme aşamasında

İsmail Saymaz, sürecin henüz sonuçlanmadığını belirterek, "Bu süreç tamamlandıktan sonra müfettişler bakanlığa raporunu sunacak. Bakan bu rapora göre soruşturma izni verecek ya da vermeyecek. Yani daha henüz o aşamaya gelinmemiş. Yani soruşturma izni verilmemiş, henüz inceleniyor" ifadelerini aktardı.

Müfettişlerin yaklaşık bir haftadır Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde bulunduğunu söyleyen Saymaz, şu anda herhangi bir soruşturma izninin söz konusu olmadığını vurguladı.

"Yerlikaya döneminde işler bekletilmiyor"

Mansur Yavaş, süreci geçmiş dönemlerle kıyaslayarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın tutumunu daha olumlu bulduğunu belirtti. Yavaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Süleyman Soylu döneminde müfettişler incelemeye yer olmadığına, olmadığı yönde görüş bildirirlerdi. Soylu genelde karar vermez, bekletirdi. Ali Bey döneminde ise Ali Bey bu işleri bekletmiyor. Hemen eğer müfettiş soruşturma izin verilmesin diye görüş bildirdiyse hemen bunu onaylıyor."