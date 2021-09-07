İçişleri Bakanlığı soyağacı tasarımını kullanıma açtı

ANKARA(DÜNYA) - İçişleri Bakanlığı aile soybağlarının 1800’lü yıllara kadar götürülebildiği, alt-üst soy bilgilerinin kullanılması ile soyağacı tasarlayabilecekleri “soyağacı oluşturma” hizmetini uygulamaya açtı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, soyağacı oluşturma işlemi e-Devlet Kapısını ya da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılabileceği bildirildi.

Buna göre, E-Devlet Kapısından soyağacınızı oluşturmak için https://www.turkiye.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanarak kimliği doğruladıktan sonra “Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü/Soy Ağacı Oluşturma” hizmeti " seçerek soyağacına ait elektronik belge alınabilecek.

Ya da nvi.gov.tr adresinden e-Hizmetler / e-Sorgulamalar / Soyağacı Sorgulama hizmetini seçip e-devlet ile giriş yaparak ilgili hizmete ulaşım sağlanabilecek.

Bu tasarımların ögelerini kullanarak vatandaşlar soyağaçlarının; arka plan tasarımını, metin fontlarını, metin renklerini, çerçeve tasarımlarını, çerçeve renklerini, ağaç düğümleri düzenini ve yerlerini kendi görsel beğenilerine göre düzenleyebilecek ve yüksek çözünürlüklü belge çıktısı alarak hatıra olarak saklayabilecek.