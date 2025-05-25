İçişleri Bakanlığı trafik raporunu açıkladı! Çakarlı araç cezalarında yüzde 80 azalma

İçişleri Bakanlığı'nın trafik cezalarında artırıma gidilmesini öngören yasa teklifine ilişkin hazırladığı trafik güvenliği raporunda, son beş yılda yaşanan trafik kazalarıyla ilgili veriler yer aldı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, 2019'dan bu yana trafik kazalarında toplam 28 bin 356 kişi hayatını kaybetti. Aynı dönemde toplum güvenliğine yönelik suçlar nedeniyle yaşanan ölümler ise 11 bin 717'de kaldı.

2024'te ölümlerin yüzde 47'si hız ihlalinden

Sadece 2024 yılı içinde meydana gelen trafik kazalarında yaşamını yitiren kişi sayısı 6 bin 351 oldu. Rapora göre bu ölümlerin yüzde 47'sinden fazlası hız sınırının aşılması nedeniyle yaşandı.

Makas atma, yani ani ve tehlikeli şerit değiştirme ikinci sırada yer alırken, 2024 yılında bu sebeple 1.315 kişi hayatını kaybetti. Aynı yıl içinde arkadan çarpma sonucu 30 bine yakın kaza meydana geldi ve bu kazalarda 588 kişi yaşamını yitirdi.

Çakarlı araç cezalarında yüzde 80 azalma

Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren yeni düzenlemelerle birlikte, çakar lamba kullanımına yönelik yaptırımlar sıkılaştırıldı. Çakar takan araçlara verilen para cezalarının artırılmasının yanı sıra, araçların 60 gün süreyle trafikten menedilmesi ve sürücü belgelerine el konulması gibi yaptırımlar da uygulanmaya başlandı.

Bu düzenlemeler sonrası çakarlı araç kullanımına yönelik cezai işlemler yüzde 80 oranında azaldı. 2023-2024 döneminde 167 bin 559 işlem yapılırken, son beş ayda bu sayı 957'ye düştü.

Cep telefonu ve kırmızı ışık ihlalleri öne çıktı

2024 yılında 1 milyondan fazla sürücüye, seyir halindeyken cep telefonu kullanmaları nedeniyle 2 bin 168 TL ceza uygulandı. Kırmızı ışık ihlalleri sebebiyle 6 bin 710 trafik kazası yaşandı ve 137 kişi bu kazalarda hayatını kaybetti. İki milyona yakın kırmızı ışık cezası kesildi.

Aynı dönemde, alkollü araç kullanımı nedeniyle 289 bin işlem yapıldı. Uyuşturucu etkisindeyken araç kullananlara yönelik 5 bine yakın işlem kayıtlara geçti. Emniyet kemeri takmayan sürücüler içinse toplamda 1,4 milyon ceza kesildi.