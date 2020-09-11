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İçişleri Bakanlığı: Van'da 3 asker şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesinde yapılan operasyonda 1'i yüzbaşı 3 askerin şehit olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı: Van'da 3 asker şehit oldu
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İçişleri Bakanlığı tarafından, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında yapılan operasyonda 1'i yüzbaşı 3 askerin şehit olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım -10 Norduz' operasyonu kapsamında; Van Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin ölü olarak ele geçirildiği operasyonda, 1 Jandarma Yüzbaşımız ile 2 Jandarma Uzman Çavuşumuz şehit olmuş, 1 Jandarma Yarbayımız yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kaderli ailelerine baş sağlığı, yaralı yarbayımıza acil şifalar diliyoruz." denildi.

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