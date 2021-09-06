İçişleri Bakanlığı yakalanan Afgan göçmen sayısını açıkladı

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

2020'de sınırda girişi engellenen yabancı sayısının 505 bin 375, bu yıl şu ana kadar 307 bin 850 olduğunu söyleyen Çataklı, "Anormal bir artış iddiası, rakamlarla teyit edilmemektedir." dedi.

Çataklı, "2020'de salgından kaynaklı olumsuzluklara rağmen 122 bin kişinin göçünü engelledik. Yılbaşından bu yana 94 bin 915 düzensiz göçmen yakalandı." ifadelerini kullandı.

Çataklı şunları aktardı:

"2019 yılında 201 bin 437, 2020'de salgın koşullarına rağmen 50 bin 161 ve bu yıl halen 40 bin 98 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanmıştır. (Göçmenler) Bazı mahfillerin iddia ettiği gibi Türkiye, bu akını talep ediyor, hoş karşılıyor veya buna ilişkin kasıtlı bir eylemsizlik ortaya koyuyor değildir. (Sınırlarımız kevgire döndü) gibi ölçüsüz ve mesnetsiz ifadeler, sınır güvenliğinden sorumlu askere, ona destek olan polise, jandarmaya ve devletin itibarına haksızlıktır."

Çataklı, "Ağustostaki operasyonlarda terör arananlar listesindeki 7 sözde üst düzey teröristin de aralarında olduğu 98 terörist etkisiz hale getirildi. 18 terör eylemi engellendi." değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, yeni eğitim-öğretim yılı önlemlerine ilişkin, "19 bin 569 kolluk personeli ile 10 bin özel güvenlik görevlisi okulların güvenliğinden sorumlu olacak." açıklamasında bulundu.