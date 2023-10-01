İçişleri Bakanlığı'na terör saldırısı: Canlı bomba kendini patlattı

Çankaya ilçesindeki Kızılay semtinde İçişleri Bakanlığı binası yakınlarında duyulan patlama ve silah seslerinin ardından emniyet güçleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

TBMM Çankaya kapısına da yakın bir noktada duyulan patlama sesi nedeniyle Atatürk Bulvarı trafiğe kapatıldı.

Özel harekat polisleri de olay yerine intikal etti. İtfaiye ve sağlık ekipleri de olay yerinde.

İlk bilgileri aktaran CNN TÜRK muhabiri Melike Görür, olay yerine Cumhurbaşkanlığı korumalarının da ulaştığını kaydetti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saat 09:30 meydana gelen olayın terör saldırısı olduğunu, iki polisin yaralandığını, biri kendini patladan iki teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.