Hangi illerde yağış var? Giresun, Kayseri, Ordu, Samsun, Sivas ve Tokat illeri için 'sarı kodlu' uyarı! Hava durumu nasıl olacak? Yağmur yağacak mı?

İçişleri Bakanlığı'ndan 6 il için 'sarı kodlu' uyarı
İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmeye göre; Giresun, Kayseri, Ordu, Samsun, Sivas ve Tokat illeri için 'sarı kodlu' uyarı verdi.
İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda şu ifadeleri kullandı:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre;
🟡 Giresun, Kayseri, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat illerimize sarı meteorolojik uyarı verilmiştir.
Yapılan son değerlendirmelere göre; Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek yağışların, bu gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayarak yarın (Cuma) günü;
📍Ordu,
📍Giresun,
📍Sivas ve
📍Tokat çevreleri ile Samsun ve Kayseri'nin doğusunda yerel kuvvetli olması beklenmektedir. Genel olarak yağmur ve sağanak, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak 1200 m üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenmektedir.
📲Sarı uyarı verilen İl Valiliklerine mesaj formu ve e-posta ile bilgilendirme yapılmıştır.
⚠️ Vatandaşlarımızın kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz.
