Hangi illerde yağış var? Giresun, Kayseri, Ordu, Samsun, Sivas ve Tokat illeri için 'sarı kodlu' uyarı! Hava durumu nasıl olacak? Yağmur yağacak mı?

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda şu ifadeleri kullandı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre;

🟡 Giresun, Kayseri, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat illerimize sarı meteorolojik uyarı verilmiştir.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek yağışların, bu gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayarak yarın (Cuma) günü;

📍Ordu,

📍Giresun,

📍Sivas ve

📍Tokat çevreleri ile Samsun ve Kayseri'nin doğusunda yerel kuvvetli olması beklenmektedir. Genel olarak yağmur ve sağanak, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak 1200 m üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenmektedir.

📲Sarı uyarı verilen İl Valiliklerine mesaj formu ve e-posta ile bilgilendirme yapılmıştır.

⚠️ Vatandaşlarımızın kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz.

AFAD