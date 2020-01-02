İçişleri Bakanlığı'ndan Carlos Ghosn'un kaçışına soruşturma

02 Ocak 2020

Nissan-Renault ittifakının eski CEO'su yolsuzluk suçlamaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya’dan firar ederek Lübnan'a gitti.

Lübnan asıllı Fransa-Brezilya vatandaşı olan 65 yaşındaki Ghosn'un kaçış planına dair detaylar henüz kesinlik kazanmadı. Ancak Japon yetkililer son olarak İstanbul'a giden özel bir jetin Osaka yakınlarındaki Kansai Uluslararası Havalimanı'ndan Pazar günü saat 23.00'da ayrıldığını belirledi.

Bu iddialarla ilgili Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bazı gözaltılar olduğu öğrenildi.

Kaynak: NTV