İçişleri Bakanlığı'ndan çok sayıda il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji'den alınan son değerlendirmeler doğrultusunda yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli yağış, kar ve fırtına uyarısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli sağanak beklendiği, kıyı kesimlerde ise gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Bolu, Afyonkarahisar ve Ankara'da kar uyarısı

Bolu'nun güney kesimlerinde yağmurun yüksek bölgelerde yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kara dönüşmesinin öngörüldüğü aktarıldı. Afyonkarahisar ve Ankara'da da kuvvetli sağanakların, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği belirtildi.

Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri ile Mersin'in batısı, Isparta'nın güney ve doğu kesimleri ve Konya'nın güney ile batı ilçelerinde ise yer yer çok kuvvetli sağanak tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz başta olmak üzere Batı Akdeniz ve batı bölgelerden başlayarak İç Anadolu genelinde güney yönlü kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Açıklamada, vatandaşların olası risklere karşı dikkatli olması istenirken, şu uyarıya yer verildi:

"Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, kıyı kesimlerde yıldırım, yerel küçük çaplı dolu, buzlanma ve don, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, yüksek kar örtüsü olan bölgelerde çığ ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."