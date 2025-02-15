İçişleri Bakanlığı’ndan kapsamlı FETÖ operasyonu: Kıskaç-39 ile 103 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik düzenlenen "Kıskaç-39" operasyonlarında 103 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 39 ilde son bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonların detaylarını paylaştı.

39 ilde kapsamlı operasyon

Yerlikaya, operasyonların Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ile İstihbarat Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildiğini belirtti. İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı TEM ve KOM şubelerinin yürüttüğü operasyonlar, Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Samsun, Sivas, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Yozgat’ta gerçekleştirildi.

Şüphelilere yönelik suçlamalar

Yakalanan şüphelilerin, FETÖ’nün farklı yapılanmalarında faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Yerlikaya, şüphelilerin suçlamalarını şu şekilde sıraladı:

* Askeri mahrem yapılanma ve öğrenci yapılanması içinde yer almak

* Ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki sorumlularla iletişim kurmak

* Kamu sınavlarında avantajlı olarak kodlanmak ve örgüt evlerinde sınavlara hazırlanmak

* FETÖ’nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evlerinde barınmak

* Kripto haberleşme programı ByLock’u kullanmak

* FETÖ soruşturmalarında ifade ve teşhislerde adı geçen, hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan kişiler arasında olmak

"Mücadelede taviz yok"

Bakan Yerlikaya, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak, “FETÖ elebaşının ölümünden sonra da bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok” ifadelerini kullandı.

Güvenlik güçlerinin operasyonları titizlikle sürdürdüğünü belirten Yerlikaya, devletin terörle mücadelede hiçbir taviz vermeyeceğini ve örgütün tüm yapılanmalarının ortaya çıkarılacağını ifade etti.