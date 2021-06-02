İçişleri Bakanlığından LGS genelgesi
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 6 Haziran Pazar günü LGS'ye girecek öğrenciler ile refakatçilerinin ve kırtasiyelerde çalışanların saat 07.00-15.00 arası sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacakları bildirildi.
AA
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İçişleri Bakanlığı'ran yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"6 Haziran Pazar günü LGS'ye girecek öğrenciler ile refakatçileri 07.00-15.00 arası sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.
6 Haziran Pazar günü kırtasiyeler 07.00-15.00 arasında açık olabilecek, buralarda çalışanlar bu zaman diliminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacak."
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