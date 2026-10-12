İçişleri Bakanlığından sarı kodlu alarm: 19 şehri sağanak vuracak

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İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminleri doğrultusunda iki gün boyunca farklı bölgelerde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

Bugün hangi illerde sağanak bekleniyor?

Bugün Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Batman, Hatay ve Tunceli çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Elazığ'ın doğusu ile Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimleri de yağışların etkili olacağı bölgeler arasında yer alıyor.

Yarın yağışlar batıya kayacak

13 Ekim Salı günü ise Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale ile Balıkesir'in kuzey ve batı kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak öngörülüyor.

Kuzey Ege'de İzmir'in kıyı ilçeleri ve Manisa'nın batı kesimlerinin de yağışlardan etkilenmesi bekleniyor.

Sel ve dolu riskine dikkat

Bakanlık, kuvvetli yağışların görüleceği bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış sırasında kuvvetli rüzgâr riskine karşı uyardı. Ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı da vatandaşların tedbirli olması istendi.