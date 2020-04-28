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İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağına ilişkin genelge

İçişleri Bakanlığı, 30 Nisan saat 24.00 ile 3 Mayıs saat 24.00 arasında 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağına ilişkin illere genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağına ilişkin genelge
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İçişleri Bakanlığı, 30 Nisan saat 24.00 ile 3 Mayıs saat 24.00 arasında 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağına ilişkin illere genelge gönderdi.

Genelgeye göre;

1 Mayıs'ta market, bakkal ve manavlar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Bu iş yerleri, 2 ve 3 Mayıs'ta kapalı olacak.

Ramazan ayı münasebetiyle 30 Nisan perşembe günü market, bakkal ve manavların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi

Vatandaşlar 1 Mayıs'ta araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın market, bakkal ve manava gidebilecek.

Kaynak: AA

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