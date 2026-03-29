İçişleri Bakanlığı’ndan sürücülere yeni dijital uygulama: Radar noktaları artık haritada görülebilecek

İçişleri Bakanlığı, trafik güvenliğini güçlendirmeye yönelik yeni bir dijital uygulamayı hayata geçirdi. Bakanlık tarafından devreye alınan “İller Arası Radar ve Kontrol Noktası Uygulama Sayıları” sistemiyle sürücüler, şehirler arası yolculuklarında karşılaşacakları radar ve kontrol noktalarını önceden görebilecek.

Bakanlığın internet sitesi üzerinden erişilebilen uygulama, yaklaşık 30 dakikada bir güncelleniyor. Sistem, sürücülerin hız sınırı uyarılarına daha fazla dikkat etmesini teşvik etmeyi ve trafikte denetim süreçlerine ilişkin daha fazla şeffaflık sağlamayı amaçlıyor.

Uygulamada “Nereden” ve “Nereye” başlıklı iki ana bölüm bulunuyor. Sürücüler, yola çıkacakları il ve ilçeyle varış noktası olan il ve ilçeyi girdikten sonra “Rota oluştur” seçeneğine tıklayarak güzergah üzerindeki radar noktaları, hız koridorları ve kontrol noktalarına ilişkin bilgilere ulaşabiliyor.

Örnek olarak, İstanbul Beyoğlu’ndan Ankara Altındağ’a oluşturulan bir rotada sürücüler 3 radar noktası, 29 kontrol noktası ve 3 hız koridoru bilgisine erişebiliyor.