İçişleri Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Gereği Yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gereği Yapıldı" isminde bir aplikasyon hazırladıklarını açıkladı.

Yerlikaya, göreve geldiğinden bu yana vatandaşların sosyal medya üzerinden ulaştırdıkları konularla ilgili yürüttükleri çalışmaları "Gereği Yapıldı" başlığıyla paylaştığını hatırlattı.

İzleyen herkes görecek

Vatandaşları bu şekilde bilgilendirdiklerini belirten Yerlikaya, şunları söyledi:

"Bunu yaptığımız zaman, böyle bir hataya daha az rastlanır bir ortam, daha huzurlu bir ortam oluşturmak istiyoruz. Aplikasyonumuz iki bölüm asayiş ve trafikle ilgili... Bir esnaf gördüğünü çekecek, bize gönderecek. Biz gereğini yapıp... Hem o hem de o ekranı izleyen herkes görecek."

Trafik güvenliğinin, ulaşımın, yaşamın en önemli parçası olduğunu vurgulayan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Artık şehirler büyüdü. Yani yüzde 90'ın üzerinde şehir hayatımız var. Evet, yollarımız iyi, her türlü imkanlarımız iyi. Ama kurallarla ilgili oyalanacak hiç vaktimiz yok. Caydırıcı kurallara sahip olmayla ilgili her oyalandığımız vakit, can kaybı demektir.