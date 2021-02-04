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İçişleri: Boğaziçi protestolarında gözaltına alınan toplam 498 kişi serbest bırakıldı

Boğaziçi Üniversitesi protestolarında gözaltına alınan 528 kişiden 2'sinin tutuklandığı 108'i adli kontrolle toplam 498 kişinin serbest bırakıldığı açıklandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, aylık basın bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, ocak ayında düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 73 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Çataklı, Boğaziçi Üniversitesi protestolarında gözaltına alınan 528 kişiden 2'sinin tutuklandığını 108'i adli kontrolle toplam 498 kişinin serbest bırakıldığını belirtti.

 

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