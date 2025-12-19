İçişleri: İzmit'te bulunan İHA Rus yapımı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kırsal bir bölgede insansız hava aracı (İHA) bulundu. Hava aracını fark eden vatandaşlar, durumu gecikmeden yetkililere bildirdi. İhbar üzerine güvenlik birimleri, söz konusu noktaya jandarma ekiplerini yönlendirdi.

İçişleri Bakanlığı, bulunan İHA ile ilgili açıklamada bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Bugün Kocaeli’nin İzmit ilçesi Çubuklubala Mahallesi sınırları içerisinde, ilk belirlemelere göre Rus menşeli, keşif ve gözetleme amaçlı kullanılan Orlan-10 tipi olduğu değerlendirilen insansız hava aracı (İHA) bulunmuştur.

Konuyla ilgili inceleme devam etmektedir”

Ankara semalarında İHA düşürülmüştü

Geçtiğimiz pazartesi günü meydana gelen olayda, Ankara semalarında İHA düşürüldüğü duyurulmuştu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Karadeniz üzerinden Türk hava sahasına yaklaşan bir hava izinin tespit edildiğini" aktarmış ve "herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına, meskun mahal dışında emniyetli bir bölgede vurularak düşürülmüştü" denilmişti.