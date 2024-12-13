İçişleri'nden düzensiz göçmen operasyonu! 366 bin 838 kişiye kimlik kontrolü yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde dün gerçekleştirilen "Kalkan-35" operasyonlarının sonuçlarını açıkladı. Operasyonlar, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında önemli bir başarıya imza atarak, 9'u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 31 organizatörün yakalanmasını sağladı. Ayrıca 366 bin 838 kişiye kimlik kontrolü yapılarak, 981 düzensiz göçmen tespit edildi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin göç yönetiminde dünya çapında örnek bir model sunduğunu belirterek, "Göç konusunu düzenli ve düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Göç İdaresi Başkanlığı'nın koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürütüldü. 26 bin 438 personel, 8 bin 412 ekip ve 5 bin 396 nokta ile gerçekleştirilen denetimlerde, toplam 15 bin 250 yer kontrol edilerek, metruk yerler, eğlence mekanları, tır garajları ve toplu taşıma istasyonları tarandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları ve operasyonu yürüten güvenlik güçlerine teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.