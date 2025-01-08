İçkiye zam mı geldi? İki ithal içki grubunda fiyat artışı! Tekellerde yeni fiyat

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yeni zamlı fiyat listelerini paylaştı.

Buna göre Kemer Group ve Premium Spirits Distribution ithal içki gruplarında da fiyatlara zam geldi.

Kemer Group'ta en pahalı viski 3 bin 250 TL'ye çıkarken, en ucuzu 695 lira oldu. Şaraplar 250 ila 345 lira arasında değişirken, cinlerin en pahalısı 1.400 liraya çıktı.

Premium Spirits Distribution grubunda ise likörler 895 ila 1.690 lira bandında satılıyor.

Aynı grupta votkalara yüzde 18 oranında zam geldiği, 70'lik votkanın 1.390 TL'den 1.650 TL'ye yükseldiği belirtildi.