İcra ve İflas Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifi Komisyon'da

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, komisyonun Türkiye'de adalete ilişkin yaşanan sıkıntıların konuşulacağı en önemli yerlerden birisi olduğunu belirterek, "Yargıya ilişkin çok majör, belirgin, büyük problemler var ve her geçen gün de buradaki problemlerin sonuçlarıyla karşı karşıya kalıyoruz." dedi.

Anayasa'nın ikinci maddesinin hukuk devletinin varlığına işaret ettiğini ve Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduğundan bahsettiğini anımsatan Emre, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yine, Anayasa'mızın 10'uncu maddesi eşitlikle ilgilidir, kanunlarımıza baktığımızda tüm vatandaşlarımızın yargı karşısında eşit haklara sahip olduğu yazılıdır ama fiilen şöyle bir durumla karşı karşıyayız: Türkiye'de herkese eşit hukuk yok, kişiye özel hukuk var. Çok ciddi iddialar var. İddia sahibinin kriminal bir kişi olup olmaması, çeşitli suçlara karışıp karışmaması, kişisel saiklere sahip olup olmaması ayrı bir tartışma konusu ancak yer, mekan, tarih ve gerçekleşen fiillerle ilgili suç ikrarları var halihazırda. İki eski milletvekilinin içinde bulunacağı şekilde çok somut bir örnek vereyim: Biri, bir adam yaralama, karakolda birinin dövdürülmesi, bir diğeri de basına ait bir binanın basılması eylemi. Yani bunu kimlerin azmettirdiğini ve nasıl organize ettiğini aleni söylüyor ve 'Baz istasyonlarından, ilgililerden zaten bunlar çıkar' diyor. Şimdi, bunun gibi somut, elle tutulur onlarca iddia var ve hiç ayrım yapmadan muhakkak Cumhuriyet savcılıklarınca bunlar soruşturulmalıdır, kamuoyu da bu konuda aydınlatılmalıdır."

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, Türkiye'de ikili bir hukuk sisteminin olduğunu savundu.

Anayasa'nın ve temel yasaların rafa kaldırıldığına ilişkin açıklamalarda bulunduklarını anımsatan Koç, "Bu ülkede 17 bin faili meçhul yaşandı ve hiçbirisi bugüne kadar aydınlığa kavuşturulmadı. 5 bin köy boşaltıldı, yüzlerce Kürt iş insanı, demokrat, aydın yazar maalesef faili bizce belli faili meçhul cinayetlere maruz kaldı ve yüzbinlerce insanımızı kaybettik. Öyle bir aşamaya geldik ki neredeyse bu tür cezasızlıkla sonuçlanan olaylar adeta Türkiye'nin son 40 yılının tarihini oluşturdu." diye konuştu.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Susurluk döneminde yaşananlara değinerek, "Bugün belki daha fazlasını yaşıyoruz. Yine siyaset, mafya ve ticaret ilişkilerinin iç içe olduğu günleri yaşıyoruz. Bunlar söyleniyor, konuşuluyor. İşin ilginç ve üzüntü verici tarafı organize suç örgütü başkanı denilen bir kişiyi milyonlar merakla izlerken bunun karşısında cevap veren İçişleri Bakanı belki de onun onda biri kadar ilgi çekmedi. Bunların üzerinde çok ciddi düşünmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Milletvekillerinin konuşmalarının ardından teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Komisyon, teklifin maddelerinin görüşülmesine yarın devam edecek.