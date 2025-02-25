İddianame hazırlandı: Merve Taşkın'a 'müstehcenlik'ten istenen ceza belli oldu

Sosyal medya müstehcen fotoğraflarını paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alınıp ev hapsiyle serbest bırakılan Merve Taşkın hakkında iddianame hazırlandı.

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre iddianamede Merve Taşkın'a 'zincirleme şekilde müstehcenlik' suçu isnat edildi.

Taşkın'a 7 ay 15 günden 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi.

Merve Taşkın'ın savunması

Merve Taşkın, iddianameye giren ifadesinde, suçlamaya konu sayfanın kendisine ait olduğunu, 14 Şubat paylaşımını etkileşim amacıyla yaptığını, aynı hesapta bulunan fotoğrafların suç teşkil ettigğini düşünmediğini söyledi.

Taşkın, bir X hesabından paylaşılan fotoğrafların kendisine ait olduğunu, fotoğrafların o dönem konuştuğu kişilere gönderdiği fotoğraflar olduğunu, bunları paylaşan kişi ya da kişileri veya paylaşımın yapıldığı hesap sahibini tanımadığını ve bu görüntüleri kendisinin paylaşmadığını ifade etti.

Taşkın, dosyada bulunan internet sitesinde yer alan görüntülerdeki kisşinin kendisi olduğunu, bu görüntülerin özel mesaj olarak gönderdiği mesajlar oldugğunu, bunları kime gönderdiğini hatırlamadığını ve bahse konu siteyi ilk kez duyduğunu beyan ederek hakkındaki suçlamayı kabul etmedi.

Beyanı yeterli bulunmadı

Savcılık ise iddianamede Taşkın'ın her ne kadar görüntülerin kendisi tarafından paylaşılmadığını belirtmişse de Taşkın'ın müstehcen görüntü ve sözleri basın yayın yoluyla yayınlayarak üzerine atılı suçu işlediği yönünde dava açmaya yeterli delil bulunduğunu kaydetti. İddianamede bu konudaki tutanaklara değinildi.