'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyası: Çoğunluk normal değerin üzerinde

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyasının iki haftalık sonucu açıklandı.

Kampanyaya 1 milyonun üzerinde kişi katılırken; 673 bin 25'inin ölçüm sonucunun vücut kitle indeksi (VKİ) derecelendirmesinde "normal" aralığında olmadığı saptandı.

Sağlık merkezlerine yönlendirildiler

10-23 Mayıs tarihlerinde Türkiye genelinde 1 milyon 143 bin 189 kişinin boy-kilo ölçümü gerçekleştirildi.

Kampanyanın ilk iki haftasında boy-kilo ölçümü yapılan 1 milyon 143 bin 189 kişiden 673 bin 25'inin ölçüm sonucunun vücut kitle indeksi derecelendirmesinde "normal" aralığında olmadığı görüldü.

Vücut kitle indeksi normal aralıkta olmayanlar, tercihleri doğrultusunda, Sağlıklı Hayat Merkezleri'ne, Aile Sağlığı Merkezleri'ne, Toplum Sağlığı Merkezleri'ne ve İlçe Sağlık Müdürlükleri'ne yönlendirildi.

17-23 Mayıs arasındaki veriler

Kampanyanın 17-23 Mayıs 2025 tarihlerini kapsayan ikinci haftasında 281 bin 940'ı erkek, 309 bin 269'u kadın olmak üzere toplam 591 bin 209 kişinin boy-kilo ölçümü yapıldı.

Ölçümler sonucunda kampanyaya katılan kişilerin VKİ'si belirlendi. Bu verilerden hareketle yapılan analizde, vücut kitle indeksi derecelendirmesine göre, kampanyaya katılan kişilerin yüzde 4,2'sinin zayıf, yüzde 31,8'inin normal, yüzde 35,8'inin fazla kilolu ve yüzde 28,2'sinin obez sınırları içinde olduğu görüldü.

Erkeklerde fazla kiloluluk oranı fazla

Kampanyanın ikinci haftasındaki veriler, erkeklerde fazla kiloluluk oranının yüzde 41,9 ile kadınlardaki fazla kiloluluk oranı olan yüzde 30,3'e kıyasla daha fazla olduğunu, kadınlardaki obezite oranının ise yüzde 32,1 ile erkeklerdeki obezite oranı olan yüzde 23,8'i geçtiğini ortaya koydu.