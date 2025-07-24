IDEF 2025’te millileştirme mutabakatı: Roketsan 6 firma ile el sıkıştı

Roketsan, Türkiye’nin tam bağımsız savunma sanayi vizyonuna katkı sağlamak amacıyla millileştirme alanında önemli bir adım daha attı. 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) kapsamında altı yerli firmayla “Millileştirme Çalışmaları Mutabakat Zaptı” imzalayan Roketsan, dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik çalışmalarını daha da ileri taşıdı.

İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen IDEF 2025’e, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliği yaparken, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın desteğiyle Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından organize edildi.

Roketsan, fuarda; Armsto Konnektör, Asil Çelik, Sensorsan Sensör Teknolojileri, Iveo Elektronik Savunma Sistemleri, Korel Elektronik ve Pavezyum Kimya ile işbirliğini resmileştirdi.

Törene Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Tedarik Zinciri ve Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Halid Bulut ve ilgili firmaların yöneticileri katıldı.

Roketsan’ın “Millileştirme bir tercih değil, geleceğimiz için zorunluluktur” anlayışıyla sürdürdüğü çalışmalar, savunma sanayisinde sürdürülebilir ve güvenli tedarik zinciri oluşturmayı hedefliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Halid Bulut, “Roketsan olarak tedarik süreçlerimizde dışa bağımlılığı azaltmak ve daha da bağımsız bir noktaya gelebilmek adına millileştirme çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmek oldukça önemli” dedi.

Mutabakat zaptının ilk kez imzalandığını vurgulayan Bulut, “Hem kapsamlı bir millileştirme çalışması yürütmek hem de iyi niyet göstergesi olarak bu mutabakatları imzaladık. Diğer paydaşlarımızı da bu sürece dahil olmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Roketsan’ın geçen yıl faaliyete geçirdiği “Yarın için Yüksel” platformu, bu hamlenin dijital ayağını oluşturuyor. Tedarikçi adayı firmalar, www.yarinicinyuksel.com.tr üzerinden başvuru yapabiliyor.