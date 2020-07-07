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İdlib'de 20'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

Suriye'nin İdlib kentindeki M4 kara yolunda 20'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.

İdlib'de 20'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin İdlib kentindeki M4 kara yolunda 20'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 kara yolunda belirlenen Trumbah-Ayn Al Havr güzergahının tamamında, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 20'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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