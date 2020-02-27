İdlib'de 29 asker şehit

27 Şubat 2020

İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan hava saldırısı sonucunda 29 asker şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik hava saldırısına ilişkin açıklamada bulunan Hatay Valisi Rahmi Doğan, ilk açıklamasında 9 askerin şehit olduğunu paylaşmış ardından şehit sayısının 22'ye çıktığı bilgisini vermişti.

Vali Doğan, ağır yaralı askerlerden 7'sinin daha şehit düştüğünü açıkladı. Doğan, 36 askerin tedavisinin sürdüğünü kaydetti.

Saldırının rejim unsurlarınca gerçekleştirildiğini belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Esed rejim güçleri tarafından İdlib'de TSK mensuplarımıza karşı yapılan hava saldırısı sonucu 22 Mehmetçiğimizin şehit olduğunu kamuoyuyla paylaşmıştım. Yaralılarımızın ve ağır yaralılarımızın olduğunu da ifade etmiştim. Maalesef ağır yaralılarımızdan 7 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Hava saldırısı sonucu 29 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Diğer yaralılarımızın hastanelerde tedavileri devam etmekte. Ben tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, ailelerine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımızla ilgili durumu kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğim. Şu an itibarıyla hastanemizde 36 yaralımız var. Bu yaralılarımızın tüm tedavileri sağlık personelimiz tarafından yerine getirilmektedir. Milletimizin başı sağ olsun."

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Kaynak: AA