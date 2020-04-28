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İdlib'deki M4 kara yolunda 6'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 6'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesinin icra edildiğini bildirdi.

İdlib'deki M4 kara yolunda 6'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi tamamlandı
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Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 6'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesinin icra edildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye-Rusya mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 6'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Kaynak: AA

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