İdlib’in içler acısı durumu ve idlib evleri

Türkiye sınırında yaşanan son olaylar neticesinde 4,5 milyona yakın insan İdlib’e doğru göç etti ve bu göçler sonrasında yaklaşık 1.150 kamp kuruldu. Canını kurtarma uğruna her şeylerini geride bırakan 1 milyon insan, buldukları bir zeytin ağacının dibinde veya kötü koşullarda yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor.

Kızılay’ın “Kalıcı İyilikler Mahallesi: İdlib’de” sloganıyla yürüttüğü İdlib Acil Konaklama Evleri Projesi, evsiz ve yurtsuz kalan ihtiyaç sahibi aileleri koruyarak bölgede olumlu bir dönüşüm yaratmayı hedefliyor.

Projeye yapılan bağışlar sayesinde, içerisinde iki odası, tuvaleti, mutfağı, avlusu, temiz su tesisatı, fosseptik altyapısı bulunan, demir doğrama kapılı, beton zeminli & çatılı inşa edilen evler ile ihtiyaç sahiplerinin barınma ihtiyacı gideriliyor.

İdlib’te yardıma muhtaç aileler için inşa edilecek ve maliyeti 8.500₺ olan İdlib Acil Konaklama Evleri'ne destek vermek isteyen hayırseverler; "IDLIB" yazıp 2868’e SMS göndererek 10₺, kizilay.org.tr üzerinden veya 168 çağrı merkezini arayarak veya mobil/internet bankacılığı üzerinden, banka/PTT şubelerinden istedikleri tutarda yapacakları bağış ile bölgedeki masumlara yardım eli uzatabilir.

Bağış için: www.kizilay.org.tr