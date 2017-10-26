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İDO bazı seferlerini iptal etti

İDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy ve 12.00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma seferlerini iptal etti.

İDO bazı seferlerini iptal etti
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İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), kentte etkili olan yağışlı hava nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy deniz otobüsü seferleri yapılamadı.

Şirket, 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy ve 12.00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferleri de iptal etti.

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Kaynak: AA

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