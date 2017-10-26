İDO bazı seferlerini iptal etti
İDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy ve 12.00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma seferlerini iptal etti.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), kentte etkili olan yağışlı hava nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
İDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy deniz otobüsü seferleri yapılamadı.
Şirket, 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy ve 12.00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferleri de iptal etti.
BUDO seferlerine olumsuz hava engeli
Kaynak: AA