İDO ve BUDO'da seferler iptal
Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO seferlerinden bazıları iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 08.30 ve 10.45 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri programdan kaldırıldı.
Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) 08.30, İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 10.30, Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) 09.00, Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30 seferlerinin de iptal edildiği duyuruldu.
Aynı gerekçeyle saat 08.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de yapılamadı.
Öte yandan İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO), İstanbul'da etkili olan yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsleri seferleri, İDO'nun internet sitesinde yayınlandı.
İDO, 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü, 11.50 Kadıkoy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 12.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü, 12.50 Kadıkoy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 18.45 Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü seferlerini iptal ettiğini duyurdu.