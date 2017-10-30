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İDO'dan sefer iptalleri

İDO; 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferlerini hava muhalefeti nedeniyle iptal etti.

İDO'dan sefer iptalleri
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İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy deniz otobüsü seferi yapılamadı.

07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferlerinin de iptal edildiği bildirildi.

Kaynak: AA

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