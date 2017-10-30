İDO'dan sefer iptalleri
İDO; 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferlerini hava muhalefeti nedeniyle iptal etti.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
İDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy deniz otobüsü seferi yapılamadı.
07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferlerinin de iptal edildiği bildirildi.
Kaynak: AA