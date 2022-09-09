İETT: Avcılar’daki kazada ne yazık ki 85 yaralımız var

İstanbul Avcılar'daki metrobüs durağında henüz belirlenemeyen nedenle iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kazaya karışan metrobüslerde sıkışan yaralı yolcuları kurtardı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Avrupa Yakası'nda metrobüs seferlerinin çift yönlü durdurulması nedeniyle hatta uzun araç kuyruğu oluştu.

Bu arada duraktaki vatandaşlar, metrobüs yolundan yürüyerek diğer toplu taşıma araçlarına ulaşmaya çalıştı.

Bakan Koca ve Vali Yerlikaya'dan açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kazaya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kazada 42 kişinin yaralandığını açıkladı. Vali Yerlikaya, paylaşımında, "#Avcılar'da meydana gelen #metrobüs kazasında maalesef 42 hemşehrimiz yaralandı. İl Sağlık Müdürlüğümüz ekiplerince yaralılarımız en yakın hastanelerimizde tedavi altına alındı. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. #İstanbul’umuza #GeçmişOlsun." ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, İstanbul Avcılar'da 4 metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 50 kişinin yaralandığını bildirdi. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazada yaralananlara ve İstanbul halkına geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "İstanbul Avcılar E5 Karayolunda 4 metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 50 kişi yaralanmıştır. Hastanelerimize nakledilen yaralıların tedavisi devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İETT: 85 yarılımız var

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT) sosyal medya hasabı üzerinde kazaya ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, "Metrobüs hattında Avcılar’da meydana gelen kazada yaralanan yolcularımıza acil şifalar diliyoruz. Avcılar-Cevizlibağ arasındaki metrobüs seferleri sağlık ve teknik müdahale sonrasında normale dönecektir. Yaralılarımızın sağlık durumlarını ve ilgili gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

İETT'nin sosyal medya hasabından yapılan ikinci açıklamada yaralı sayısı 85 olarak belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Avcılar’daki kazada ne yazık ki 85 yaralımız var. Yolcularımızın tedavileri devam ediyor, yakından takip ediyoruz. Şimdilik hayati tehlikesi olan yolcumuz bulunmuyor. Metrobüs hattını açma çalışmamız da tamamlanmak üzere. Kazanın sebebi teknik ekiplerce araştırılıyor."