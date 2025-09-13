İETT otobüsü alev alev yandı! Büyük bir facia son anda...
Ümraniye'de seyir halindeki bir İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangında otobüs alev topuna dönerken, şoför ve yolcular son anda tahliye edildi.
Olay, saat 07.45 sıralarında Ümraniye Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi.
Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi- Ataşehir - Bostancı hattında sefer yapan 34 TN 1796 plakalı İETT otobüsü hareket halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Alevler kısa sürede tüm otobüsü sardı. Şoför Abdullah Sevindik, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti.
İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Otobüs kullanılamaz hale gelerek hurdaya döndü.